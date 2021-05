Apple Music, l'audio hi-res e il vero obbiettivo di Apple: spingere tutti a desiderare l'audio spaziale (Di martedì 18 maggio 2021) Apple ha annunciato l'imminente arrivo della Musica ad alta risoluzione su Apple Music. Peccato che praticamente nessun prodotto Apple sia compatibile con tracce audio a 24 bit e 192 kHz senza un accessorio esterno. Apple, che poteva guadagnarci, non ne ha neppure presentato uno suo. Quello che sembra un paradosso, se visto da un angolo diverso, appare invece chiaro e cristallino. ... Leggi su dday (Di martedì 18 maggio 2021)ha annunciato l'imminente arrivo dellaa ad alta risoluzione su. Peccato che praticamente nessun prodottosia compatibile con traccea 24 bit e 192 kHz senza un accessorio esterno., che poteva guadagnarci, non ne ha neppure presentato uno suo. Quello che sembra un paradosso, se visto da un angolo diverso, appare invece chiaro e cristallino. ...

