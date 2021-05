Sondaggio Swg-La7: Fdi scavalca Pd, ora è secondo partito (Di lunedì 17 maggio 2021) L'opposizione fa bene, almeno secondo l'ultimo Sondaggio Swg per il Tg La7. L'ultima rilevazione presentata questa sera registra una novità assoluta, il sorpasso di Fdi sul Pd, con il partito di Giorgia Meloni che arriva al 19,5% contro il 19,2% dei democratici, diventando la seconda forza politica del paese.Non solo, Fdi arriva a tallonare anche la Lega, visto che il partito di Matteo Salvini perde un altro 0,3% e si attesta al 21%, solo un punto e mezzo sopra Fratelli d'Italia. Lieve rimbalzo positivo anche per Fi, che guadagna lo 0,3% e tocca il 7% di consensi. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) L'opposizione fa bene, almenol'ultimoSwg per il Tg La7. L'ultima rilevazione presentata questa sera registra una novità assoluta, il sorpasso di Fdi sul Pd, con ildi Giorgia Meloni che arriva al 19,5% contro il 19,2% dei democratici, diventando la seconda forza politica del paese.Non solo, Fdi arriva a tallonare anche la Lega, visto che ildi Matteo Salvini perde un altro 0,3% e si attesta al 21%, solo un punto e mezzo sopra Fratelli d'Italia. Lieve rimbalzo positivo anche per Fi, che guadagna lo 0,3% e tocca il 7% di consensi.

Advertising

lorepregliasco : Nel sondaggio del lunedì di SWG per il TG La7 Fratelli d'Italia (19,5%) ha superato il PD (19,2). - you_trend : Sondaggio @swg_research per @TgLa7: FDI sorpassa il PD - HuffPostItalia : Sondaggio Swg/TgLa7. Meloni supera il Pd, ora davanti c'è solo Salvini - christian8646 : RT @lorepregliasco: Nel sondaggio del lunedì di SWG per il TG La7 Fratelli d'Italia (19,5%) ha superato il PD (19,2). - ilGiannisigG : RT @luigivanti: Secondo il sondaggio Swg trasmesso poco fa su La7, la Lega e' il primo partito,mentre Fdi e' seconda. Ed insieme superano… -