LIVE – Treviso-Virtus Bologna 10-8, gara-3 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sposta il fattore campo in occasione di gara-3 della Serie di quarti di finale Playoff tra De’Longhi Treviso e Segafredo Virtus Bologna. Sullo 0-2 per le V nere, i biancoazzurri dovranno provare ad allungare la Serie che li ha visti incappare finora in due sconfitte nei match giocati alla Segafredo Arena. Lunedì 17 maggio alle ore 20.45 sarà match point per Bologna che spera di poter archiviare subito la sfida. RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Virtus Bologna 10-8 4?- Markovic risponde subito a Logan: una tripla per parte, punteggio sul 10-8 per i padroni di casa. 1?- Palla a due, si parte! Primo possesso palla per ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sposta il fattore campo in occasione di-3 delladi quarti di finaletra De’Longhie Segafredo. Sullo 0-2 per le V nere, i biancoazzurri dovranno provare ad allungare lache li ha visti incappare finora in due sconfitte nei match giocati alla Segafredo Arena. Lunedì 17 maggio alle ore 20.45 sarà match point perche spera di poter archiviare subito la sfida. RISULTATIPROGRAMMAAGGIORNA LA10-8 4?- Markovic risponde subito a Logan: una tripla per parte, punteggio sul 10-8 per i padroni di casa. 1?- Palla a due, si parte! Primo possesso palla per ...

infoitsport : LIVE Gara 3 Treviso-Virtus Bologna, cronaca in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Treviso-Virtus Bologna gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Treviso-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: playoff in tempo reale - #Treviso-Virtus #Bologna #Serie - VolleyTreviso : MATCH DAY ?? Oggi alle 18:30 in Ghirada il ritorno della prima fase dei play-off di serie B Volley Treviso - Kioene… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Treviso 88-83 gara-2 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trevi… -