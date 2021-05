Europei di nuoto, bronzo per la 4×100 stile libero. Miressi e Kolesnikov da record (Di lunedì 17 maggio 2021) Europei di nuoto, i risultati di lunedì 17 maggio. bronzo per la 4×100 stile libero. Miressi da record italiano. Per Kolesnikov primato mondiale. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei di nuoto, i risultati di lunedì 17 maggio. E’ stata una prima giornata in chiaroscuro per i colori azzurri in vasca. E’ arrivata una medaglia, ma sicuramente ci si poteva aspettare di più specialmente nei 400 stile libero dove Detti e De Tullio non sono riusciti a salire sul podio. Europei di nuoto, bronzo per la 4×100 stile libero L’unica medaglia in questa prima giornata è arrivata ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021)di, i risultati di lunedì 17 maggio.per ladaitaliano. Perprimato mondiale. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di lunedì 17 maggio. E’ stata una prima giornata in chiaroscuro per i colori azzurri in vasca. E’ arrivata una medaglia, ma sicuramente ci si poteva aspettare di più specialmente nei 400dove Detti e De Tullio non sono riusciti a salire sul podio.diper laL’unica medaglia in questa prima giornata è arrivata ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - RegLiguria : DUE MEDAGLIE PER IL LIGURE FRANCESCO BOCCIARDO AGLI EUROPEI DI NUOTO PARALIMPICO ????Nella prima giornata, il nuotat… - ScMotorieSelmi : Nuoto: Europei; Italia bronzo 4x100 uomini, oro Russia - nestquotidiano : Europei nuoto, azzurri della 4×100 vincono il bronzo a Budapest -