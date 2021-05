Accordo anti-pirateria Serie A-Google, De Siervo: «Tutelare diritti dei tifosi» (Di lunedì 17 maggio 2021) L’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della maxi operazione contro le TV Pirata condotta negli scorsi giorni L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, annuncia un Accordo con Google per Tutelare i tifosi e fermare la pirateria. Le parole riportate dall’ANSA. «Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla pirateria, ma non possiamo abbassare la guardia perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore, a discapito non solo dei titolari dei diritti, ma anche dei licenziatari e dei tifosi. Ringrazio le forze dell’ordine per il supporto in questa battaglia e DcP, che da anni ci assiste ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) L’amministratore della LegaA, Luigi De, ha parlato della maxi operazione contro le TV Pirata condotta negli scorsi giorni L’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, annuncia unconpere fermare la. Le parole riportate dall’ANSA. «Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla, ma non possiamo abbassare la guardia perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore, a discapito non solo dei titolari dei, ma anche dei licenziatari e dei. Ringrazio le forze dell’ordine per il supporto in questa battaglia e DcP, che da anni ci assiste ...

