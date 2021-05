Il portiere Alisson va in gol col Liverpool contro il West Bromwich – FOTO e VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Allison regala la vittoria al 95? nella delicata partita contro il West Bromwich e avvicina il Liverpool alla zona Champions League.I ‘reds’ si portano a un solo punto dal quarto posto difeso dal Chelsea. Una grande emozione per Alisson, che scoppia in lacrime e dedica il suo gol al papà scomparso lo scorso febbraio: “Sono certo che mio padre mi abbia visto da lassù e che stia festeggiando” Facebook – Liverpool FC Il VIDEO La dedica al Papà “Sono troppo emozionato, soprattutto dopo quello che è successo a me e alla mia famiglia, il calcio è la mia vita. Sono certo che mio padre mi abbia visto da lassù e ora stia festeggiando. Penso sia uno dei miei gol più belli. Beh, è l’unico, quindi è il migliore” ha dichiarato Alisson a fine ... Leggi su ck12 (Di domenica 16 maggio 2021) Allison regala la vittoria al 95? nella delicata partitaile avvicina ilalla zona Champions League.I ‘reds’ si portano a un solo punto dal quarto posto difeso dal Chelsea. Una grande emozione per, che scoppia in lacrime e dedica il suo gol al papà scomparso lo scorso febbraio: “Sono certo che mio padre mi abbia visto da lassù e che stia festeggiando” Facebook –FC IlLa dedica al Papà “Sono troppo emozionato, soprattutto dopo quello che è successo a me e alla mia famiglia, il calcio è la mia vita. Sono certo che mio padre mi abbia visto da lassù e ora stia festeggiando. Penso sia uno dei miei gol più belli. Beh, è l’unico, quindi è il migliore” ha dichiaratoa fine ...

Advertising

repubblica : Premier, il portiere Alisson segna al 95': il Liverpool vince e rivede la Champions - MatteoPedrosi : Gol di #Alisson! Si, il portiere ex Roma ??????. I Reds la vincono nel recupero con un suo gol di testa e restano in c… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Alisson goleador al 95' e #Liverpool batte 2-1 il #Wba Il portiere va a segno di testa e i #Reds sperano ancora in #Champ… - PremierShowIT : Alisson è l'uomo della provvidenza per il Liverpool: la squadra di Klopp batte il West Brom grazie al gol del suo p… - rimmon1971 : RT @repubblica: Premier, il portiere Alisson segna al 95': il Liverpool vince e rivede la Champions -