Madagascar 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Leggi su tpi

(Di sabato 15 maggio 2021)3 – Ricercati in Europa: trama, doppiatori e streaming Questa sera, 15 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda3,del 2012 diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. Ilè il sequel di2 – Via dall’isola (2008), ed in totale il terzo lungometraggio della serie, cominciata nel 2005 con l’omonimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama Mentre i pinguini e le scimmie, partiti dopo un anno, sono a Monte Carlo, si festeggia il compleanno di Alex nella riserva in Kenya. Gli amici gli regalano un plastico di fango di New York, facendo crescere la nostalgia per lo zoo in cui vivevano,di Central Park a Manhattan. Per tornare a casa ...