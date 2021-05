Juventus-Inter | Chiellini | “Champions League? Ci proviamo fino alla fine Pirlo? Rapporto diverso ad un anno fa”

(Di sabato 15 maggio 2021) Le dichiarazioni del difensore della, Giorgio.A margine del successo contro l', fondamentale per la corsa bianconera, il difensore centrale della, Giorgiovenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare la vittoria per 3-2 nel Derby d'Italia. Di seguito le dichiarazioni del numero 3 della "Vecchia Signora", protagonista - in negativo - nel match contro i nerazzurri, prima con il fallo di mano che ha scaturito il rigore siglato da Lukaku per il gol dell'1-1, dopo, autore dell'autorete che ha regalato il momentaneo 2-2 dell'.RIGORE E AUTOGOL - "Importante e difficile, contro i più forti in Italia, e l'hdimostrato anche ...

Advertising

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - Narcix76 : RT @juventusfc: Ci pensa @Cuadrado Il match report di #JuveInter: - GiulyADP : RT @juventusfc: Ci pensa @Cuadrado Il match report di #JuveInter: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

... "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", Pirlo: 'Tante difficoltà con l'ma ...Le dichiarazioni in conferenza stampa di Andrea Pirlo, allenatore della, dopo la vittoria contro l'Andrea Pirlo tira un sospiro di sollievo dopo la fondamentale vittoria contro l', che tiene in vita le speranze Champions della. L'analisi in ...La Juventus ha sconfitto l'Inter per 3-2 nel big match della 37ma giornata di Serie A. I bianconeri si sono imposti all'Allianz Stadium di Torino e hanno conquistato tre punti fondamentali per la lott ...Tra tutti gli episodi controversi di Juventus-Inter, e sono stati tanti, quello che ha fatto più discutere è stato l’ultimo in ordine di ...