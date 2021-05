Il gol di Cristiano Ronaldo | para Handanovic | poi il portoghese non sbaglia Lukaku pareggia VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 maggio 2021) La Juventus si gioca le ultime chance di qualificarsi in Champions League, i bianconeri sono in campo nel match della 37esima giornata contro l’Inter. L’avvio di partita è scoppiettante, la squadra di Pirlo va vicinissima al gol con un tiro a botta sicura di Kulusevski, la difesa dell’Inter si salva. Al 24? il match si sblocca, Darmian trattiene Chiellini in area di rigore e l’arbitro fischia il calcio di rigore.respinge il rigore di, ma lo stessosigla il vantaggio in ribattuta. Al 34?sempre su rigore. In basso il. Gol do#JuventusXinterNaTNT #JuveInter#ShowDoEsporte pic.twitter.com/393uIfnrrv — Mídia Bola (@MidiaBola) May 15, 2021 L'articolo Il gol di ...