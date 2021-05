Coronavirus, negli Usa via la mascherina ai vaccinati. Fauci frena: «Resti obbligatoria per i bambini a scuola». In India rallentano i contagi: Nuova Delhi fuori dall’emergenza ossigeno (Di sabato 15 maggio 2021) USA EPA/Greg Nash Il consulente per l’emergenza Covid della Casa Bianca Anthony FauciVia la mascherina per i vaccinati americani: ma non per gli alunni delle elementari Nei primi giorni senza l’obbligo di indossare la mascherina per le persone vaccinate, negli Stati Uniti cresce il dibattito su quale dovrà essere l’uso delle protezioni mentre la campagna di vaccinazioni anti Covid non ha ancora coperto l’intera popolazione. Mentre diversi governatori, dopo le prime esitazioni, hanno aggiornato le proprie ordinanze concedendo la libertà di uso per i vaccinati anche nei luoghi chiusi, è arrivato un primo avvertimento dall’infettivologo Anthony Fauci, in particolare sul mondo della scuola. Secondo il consulente della Casa Bianca sulla pandemia, i ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) USA EPA/Greg Nash Il consulente per l’emergenza Covid della Casa Bianca AnthonyVia laper iamericani: ma non per gli alunni delle elementari Nei primi giorni senza l’obbligo di indossare laper le persone vaccinate,Stati Uniti cresce il dibattito su quale dovrà essere l’uso delle protezioni mentre la campagna di vaccinazioni anti Covid non ha ancora coperto l’intera popolazione. Mentre diversi governatori, dopo le prime esitazioni, hanno aggiornato le proprie ordinanze concedendo la libertà di uso per ianche nei luoghi chiusi, è arrivato un primo avvertimento dall’infettivologo Anthony, in particolare sul mondo della. Secondo il consulente della Casa Bianca sulla pandemia, i ...

Advertising

paoloangeloRF : Bel pezzo di @massimogaggi su #Biden “negli ultimi giorni però il fiume delle buone notizie si è inaridito mentre c… - MariaGiuliaDelf : CORONAVIRUS, ANTONELLA VIOLA: MENTRE NEGLI USA CHI E' VACCINATO PUO' PERSINO FARNE A MENO... - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria 5 morti, 356 guariti e 253 nuovi casi: crollano i ricoverati negli ospedali, situazio… - AndreD81 : RT @CislNazionale: Al via la campagna di #CgilCislUil #AiutaChiCiAiuta per sostenere quanti combattono in prima linea negli ospedali contro… - egidio_gialdini : Covid-19 nel mondo: negli USA per i vaccinati niente mascherine né distanziamento. BIDEN: 'Una grande giornata'. Lo… -