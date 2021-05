Zangrillo spegne le voci social sulla salute di Berlusconi | «TUTTI i miei pazienti stanno bene | fatevene una ragione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 maggio 2021) «una». Così il professor Alberto, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’Ospedale San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio, mette a tacere leche dalla serata di ieri si rincorrevano suisu un grave peggioramento delle condizioni didel leader di Forza Italia. Il Cavaliere è infatti ricoverato presso la struttura milanese dallo scorso 11 maggio, quando venne ospedalizzato per effettuare controlli e adeguare terapie per superare gli strascichi del Covid, che lo aveva colpito lo scorso autunno. May 14, 2021 Le rassicurazioni da Forza ...