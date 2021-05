Il curriculum dello studente “favorisce le disuguaglianze” | lo sostiene anche il presidente della Corte costituzionale

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilrischia di favorire le diseguaglianze. Lo ha dichiarato ilGiancarlo Coraggio, secondo cui il documento con le informazioni sulle attività extrascolastiche degli studenti, che quest’anno sarà utilizzato all’esame di maturità, potrebbe “favorire i più ricchi, che possono mandare i figli all’estero”. Durante la conferenza stampa di presentazionerelazione annuale, ieri Coraggio ha ammesso di non aver studiato approfonditamente la questione, affermando che “è difficile pronunciarsi per sentito dire”. “Da quel che si dice mi sembra che il problema e qualche giusta preoccupazione ci sia”, ha però aggiunto, sostenendo di essere ...

"Il Curriculum vitae studente da valutare nell'ambito dell'esame di maturità che dal mese di aprile è entrato in vigore a partire da quest'anno accademico suscita qualche giusta preoccupazione".