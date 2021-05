Coronavirus, sono 182 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 201). Aumentano gli ingressi in terapia intensiva: 99 (ieri 81) (Di venerdì 14 maggio 2021) Il bollettino del 14 maggio Calano le nuove vittime daCoronavirus. Il dato di oggi diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute rileva 182 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano 201. Il numero dei nuovi casi è invece di 7.567, ieri 8.085. La situazione negli ospedali sono 14.910 le persone positive al Coronavirus ricoverate negli ospedali italiani. Di queste, 13.050 si trovano in area non critica (ieri 13.608), mentre le restanti 1.860 si trovano in terapia intensiva (ieri 1.893). nelle ultime 24 ore, sono invece stati 99 gli ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Il bollettino del 14 maggio Calano le nuove vittime da. Il dato di oggi diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute rileva 18224 ore,erano 201. Il numero dei nuovi casi è invece di 7.567,8.085. La situazione negli ospedali14.910 le persone positive alricoverate negli ospedali italiani. Di queste, 13.050 si trovano in area non critica (13.608), mentre le restanti 1.860 si trovano in1.893).24 ore,invece stati 99 gli ...

