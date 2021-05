Milano, i Cc interrompono festa di compleanno di Lukaku in un hotel: 24 sanzionati (Di giovedì 13 maggio 2021) La notte scorsa a Milano, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un hotel del centro dove - all ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 maggio 2021) La notte scorsa a, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri della CompagniaDuomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in undel centro dove - all ...

