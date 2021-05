13 Maggio 1917: la prima apparizione della Madonna di Fatima (Di giovedì 13 maggio 2021) La Madonna di Fatima apparve per la prima volta a pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta cui svelò tre segreti: il legame con Papa Wojtyla Il 13 Maggio di ogni anno la Chiesa Cattolica celebra la Madonna di Fatima in ricordo del giorno del 1917 in cui Ella apparve per la prima volta ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Una dei tre, Lucia, divenuta una suora, raccontò nel libro I Ricordi ciò che accadde durante quell’apparizione, e quelle che seguirono il 13 di ogni mese, da Maggio ad ottobre. La Madonna di Fatima, dopo aver mostrato ai tre pastorelli il pericolo dell’Inferno che incombe sugli uomini e dal quale ci si può salvare solo attraverso la devozione al Cuore ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladiapparve per lavolta a pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta cui svelò tre segreti: il legame con Papa Wojtyla Il 13di ogni anno la Chiesa Cattolica celebra ladiin ricordo del giorno delin cui Ella apparve per lavolta ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Una dei tre, Lucia, divenuta una suora, raccontò nel libro I Ricordi ciò che accadde durante quell’, e quelle che seguirono il 13 di ogni mese, daad ottobre. Ladi, dopo aver mostrato ai tre pastorelli il pericolo dell’Inferno che incombe sugli uomini e dal quale ci si può salvare solo attraverso la devozione al Cuore ...

Advertising

LalliVincenzo : RT @MONICA40632108: 13 Maggio 1917 Dia de Nossa Senhora de Fatima,Rogai por nos !!! Benedici la mia giornata è quella dei miei cari,di chiu… - infoANS_IT : Il titolo con il quale il 13 maggio la Chiesa celebra #Maria è legato alle apparizioni di #Fatima, in Portogallo, n… - Annroveda : RT @OsservatorioBE: #13maggio ?? Si celebra la Beata Vergine di #Fatima, in ricordo della prima apparizione nella località portoghese, avve… - ziolions4219 : RT @SantoDelGiorno: BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA, apparsa a 3 pastorelli il 13 maggio 1917 - mariamworldart : RT @OsservatorioBE: #13maggio ?? Si celebra la Beata Vergine di #Fatima, in ricordo della prima apparizione nella località portoghese, avve… -