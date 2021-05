Sampdoria-Spezia | Pobega sblocca il risultato VIDEO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tommasoporta avanti loa Marassi contro la. Il centrocampista di proprietà del Milan è il più lesto ad arrivare sul pallone vagante in area doriana dopo il cross di Ferrer. È Candreva a perdersi la marcatura sulla giovane mezzala, che batte Audero in uscita bassa per lo 0-1 al 15?. Ecco quindi ildel gol. SportFace.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria Spezia match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Spezia, match ...Derby della trentaseiesima giornata, Sampdoria-Spezia verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it. Senza vittorie da ben cinque giornate, lo Spezia ha bisogno di punti vital ...