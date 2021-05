Marotta: “Futuro? Lasciateci gioire un po’ per il traguardo raggiunto. La nostra situazione non è così disastrosa” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ad nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma ha parlato così del Futuro: “In questo momento è giusto concentrarci sulle cose belle che abbiamo conquistato. Il campionato non è finito ed è giusto goderci questa vittoria da qua alla fine. Dopodiché la società risponderà a tutte le domande, ma oggi Lasciateci un po’ gioire per questo traguardo. In questo momento credo che in tutti i club si faccia un consuntivo dell’annata e si affrontino discorsi relativi al budget. Posso dire che non siamo in una situazione così disastrosa da cancellare quello che è stato fatto. È obbligatorio essere ottimisti sul Futuro”. Foto: Eurosport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ad nerazzurro, Beppe, ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma ha parlatodel: “In questo momento è giusto concentrarci sulle cose belle che abbiamo conquistato. Il campionato non è finito ed è giusto goderci questa vittoria da qua alla fine. Dopodiché la società risponderà a tutte le domande, ma oggiun po’per questo. In questo momento credo che in tutti i club si faccia un consuntivo dell’annata e si affrontino discorsi relativi al budget. Posso dire che non siamo in unada cancellare quello che è stato fatto. È obbligatorio essere ottimisti sul”. Foto: Eurosport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

