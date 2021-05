Advertising

SimoneVazzana : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Stipendi Inter? Impegni da rispettare entro fine stagione» - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Gravina: 'Stipendi Inter? Il tema degli stipendi dei club è di natura civilistica. Chi pensa che io possa intervenire nell… - zambrysss : RT @marifcinter: Gravina: 'Stipendi Inter? Il tema degli stipendi dei club è di natura civilistica. Chi pensa che io possa intervenire nell… - pap1pap : @AFGiudice Gravina: 'Stipendi Inter? Il tema degli stipendi dei club è di natura civilistica. Chi pensa che io poss… - CalcioFinanza : Gravina: «Stipendi Inter? Impegni da rispettare entro fine stagione» -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Stipendi

... per quel che può, si sa, il buon Ceferin , anche il nostro buoninvece di cercare giuste ... Intanto ha chiesto ad alcuni giocatori ( non determinanti) di abbonagli gli ultimi due2020;...Il numero uno della Federcalcio ha parlato anche della questioned'attualità all'Inter . "..., quindi, conferma che è vicina l'intesa per il rinnovo del contratto del C.t. Mancini . "...Javier Tebas ha espresso le proprie considerazioni sulla possibile esclusione di Real Madrid e Barcellona dalle coppe, dopo aver aderito al progetto della Super League. Real Madrid e Barcellona appart ...I presidenti di Serie A sembrano aver trovato una rinnovata unità. "Riunitisi ieri di persona, dopo tre mesi di assemblee in videoconferenza dominate da veleni e contrasti, i ...