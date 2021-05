Il conflitto israelo-palestinese si incendia, ma il mondo guarda altrove (Di martedì 11 maggio 2021) L’aumento degli scontri a Gerusalemme e a Gaza mostra che la violenza è ormai l’unica valvola di sfogo per una situazione che nessuno, nemmeno le Nazioni Unite, sembra capace di gestire con gli strumenti della politica e del negoziato. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 11 maggio 2021) L’aumento degli scontri a Gerusalemme e a Gaza mostra che la violenza è ormai l’unica valvola di sfogo per una situazione che nessuno, nemmeno le Nazioni Unite, sembra capace di gestire con gli strumenti della politica e del negoziato. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : conflitto israelo Il conflitto israelo - palestinese si incendia, ma il mondo guarda altrove ... con appelli a rilanciare il processo di pace israelo - palestinese. Ma non accade per la crisi ... Certo, esistono massacri e guerre anche altrove, ma questo conflitto ha una carica simbolica ...

Le vene aperte di Gerusalemme ... per la loro incapacità di sentire o capire gli ordini, a pagare un prezzo particolarmente alto in questo intrico di barriere e frontiere che è il conflitto israelo - palestinese. Durante Ramadan è ...

Clawson: “Gli Usa restano defilati il Medio Oriente non è una priorità” L’analista del Washington Institute: “I focus di Biden sono Russia e Cina, l’unica eccezione è il negoziato con l’Iran” ...

