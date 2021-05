Bundesliga, il Borussia Dortmund regala il nono titolo consecutivo al Bayern Monaco (Di sabato 8 maggio 2021) Per la nona volta consecutiva il Bayern Monaco si laurea campione di Germania: l’assist arriva dal Borussia Dortmund La sconfitta in casa del Borussia Dortmund per il Lipsia di Julian… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 8 maggio 2021) Per la nona volta consecutiva ilsi laurea campione di Germania: l’assist arriva dalLa sconfitta in casa delper il Lipsia di Julian… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GoalItalia : 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - lomton : RT @GoalItalia: 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - danieletriolo : RT @GoalItalia: 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - MoneyDp7 : RT @GoalItalia: 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - LedroitH : RT @GoalItalia: 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? -