No, il 60-70% dei nuovi casi e decessi Covid-19 non proviene da soggetti già vaccinati (Di venerdì 7 maggio 2021) Esiste un report del governo britannico risalente al 31 marzo 2021 che ha dimostrato che il 60 –70% di vaccinati contro il nuovo Coronavirus è stato ricoverato per Covid-19? In realtà no, questa è l'interpretazione che viene data da un paio di mesi su vari siti, e che di recente rimbalza sui social. Quando abbiamo analizzato circa una settimana fa lo stesso documento per la rubrica Scienze, non vi abbiamo trovato nulla di sconvolgente. Anche se ci aspettavamo dei fraintendimenti, che effettivamente stavano già cominciando a montare in giro per la Rete, e si registravano già affermazioni decontestualizzate dell'epidemiologo Harvey Risch, per rafforzare una immagine distorta delle campagne vaccinali. Per chi ha fretta: Nessun documento britannico ha registrato che oltre il 60% dei vaccinati si è ammalato di ...

