Prevenzione, nuova iniziativa dell'associazione diabetici "Al di qua del Faro" (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Associazione diabetici Italia Meridionale (AsDIM) "Al di qua del Faro", rende noto che lunedì 10 maggio, dalle 15 alle 19, si terranno nuovi screening per la Prevenzione delle complicanze vascolari e del piede diabetico. Le visite si terranno presso la sede dell'associazione, in località contrada San Chirico – plesso DG Garden, e saranno effettuate dal prof. Bruno Amato dell'Università "Federico II" di Napoli. Per partecipare è necessario prenotare al numero verde 800 821 812 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

