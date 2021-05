Mercenario Donbass | ordinanza gip | ‘voleva farsi tatuare il simbolo della milizia’**

(Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – G.R., il giovane messinese ricercato dal Ros con l’accusa di essere un ‘mercenario’ in, volevaun tatuaggio “delmilizia a cui appartiene” ma i suoi familiari hanno cercato di dissuaderlo “perché così si imprime il marchio del soldato mercenario”. E’ quanto scrive il gip nell’di custodia cautelare a carico del giovane. E anche la sorella dell’uomo “parlando con la madre, dice che il fratello è un ‘militare’, ma la madre è preoccupata per il figlio perché questi dalla caserma a casa è disarmato”, scrive il gip. L'articolo CalcioWeb.

operava come combattentenella regione del, ove si era stabilito dal 2016, condividendo mediante i social network le proprie attività militari con congiunti e amici, alcuni dei ...È stato in tal modo possibile documentare che operava come combattentenella regione del, ove si era stabilito dal 2016, condividendo mediante i social network le proprie attività ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Noi scaviamo le nostre trincee e poi ci sparano… noi ci nascondiamo e poi spariamo…”. A parlare, senza sapere di essere intercettato, è G.R., il giovane messinese ricerc ...Il giovane, dopo essere stato reclutato in Italia, ha combattuto al fianco delle milizie filo-russe nel conflitto armato che, a partire dal 2014, si è sviluppato nel Donbass. Indagato anche un docente ...