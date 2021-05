Libia: guardia costiera spara su peschereccio italiano, ferito il comandante (Di giovedì 6 maggio 2021) Erano 3 i pescherecci italiani che si trovavano in una zona definita ad alto rischio verso i quali una motovedetta libica ha sparato alcuni colpi di avvertimento che hanno ferito il comandante di una delle tre imbarcazioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Erano 3 i pescherecci italiani che si trovavano in una zona definita ad alto rischio verso i quali una motovedetta libica hato alcuni colpi di avvertimento che hannoildi una delle tre imbarcazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

