Due pescherecci italiani mitragliati dalla guardia costiera libica | ferito comandante dell' ' Aliseo'

Advertising

repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - ilpost : La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani: uno dei due comand… - Corriere : La Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: ferito un comandante - ilexcuatrox : RT @repubblica: ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - Yosemite_Sam01 : RT @AScarfogliero: ????????... Immaginate se dei pescherecci francesi avessero posto un blocco davanti alle acque territoriali italiane. Mattar… -

Ultime Notizie dalla rete : Due pescherecci

In particolare, la Guardia costiera libica avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco di avvertimento intimando all'Aliseo e a ad altri, tra cui l' Artemide , di fermarsi. La n ave ...... impegnata nell'Operazione Mare Sicuro, 'è intervenuta nelle prime ore pomeridiane di oggi in assistenza ad un gruppo di 3italiani (Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo) intenti in attività ...In risposta alla protesta dei pescatori contro i nuovi requisiti imposti da Jersey, stamattina Londra aveva inviato nella dipendenza della Corona britannica le due navi militari HMS ... che limitano ...Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera ha soccorso un pescatore che ha avuto un malore mentre si trovava in alto mare a bordo del peschereccio "Artemide" ...