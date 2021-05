Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 5 maggio: Ferri prende una drastica decisione (Di mercoledì 5 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 5 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Lo sconforto dura poco per Roberto Ferri. L’imprenditore fa una scelta che potrebbe cambiare le sorti degli operai e dei cantieri navali. Di che si tratta? Intanto Franco Boschi deve gestire delle tensioni in famiglia. Dopo il momento di sconforto, Ferri va avanti per la sua strada Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021)“Unal”, puntata del 52021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Lo sconforto dura poco per Roberto. L’imprenditore fa una scelta che potrebbe cambiare le sorti degli operai e dei cantieri navali. Di che si tratta? Intanto Franco Boschi deve gestire delle tensioni in famiglia. Dopo il momento di sconforto,va avanti per la sua strada Articolo completo: dal blog SoloDonna

