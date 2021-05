Morte Luana D’Orazio, la titolare della fabbrica rompe il silenzio (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Morte di Luana D’Orazio ha portato ad un’indagine che coinvolge due persone dell’azienda in cui lavorava: la titolare rompe il silenzio. La titolare della fabbrica parla della vicenda in una nota (via web)Dopo l’ennesima Morte sul lavoro, la società italiana si ritrova ad affrontare uno dei temi più spinosi: le morti sul lavoro. Luana D’Orazio è solo una delle centinaia delle morti bianche, che potevano essere evitate se ci fossero stati degli strumenti appositi. Leggi anche-> Rione Traiano, sequestrati 2 chili di droga: erano nascosti in un cassonetto A tal riguardo uno degli indagati, Luana Coppini, ha voluto rompere il ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladiha portato ad un’indagine che coinvolge due persone dell’azienda in cui lavorava: lail. Laparlavicenda in una nota (via web)Dopo l’ennesimasul lavoro, la società italiana si ritrova ad affrontare uno dei temi più spinosi: le morti sul lavoro.è solo una delle centinaia delle morti bianche, che potevano essere evitate se ci fossero stati degli strumenti appositi. Leggi anche-> Rione Traiano, sequestrati 2 chili di droga: erano nascosti in un cassonetto A tal riguardo uno degli indagati,Coppini, ha volutore il ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - valeriafedeli : Da sindacalista mi sono occupata di lavoro nel tessile, oggi continuo a occuparmi di #lavoro, donne, diritti e tute… - RiminiViva : RT @TeresaBellanova: A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle vit… - Agenzia_Italia : Per la morte di Luana indagati la titolare dell'azienda e l'addetto alla manutenzione -