Il Covid ha fermato l'influenza: epidemia mai partita, non succedeva da 20 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Con oltre 2,4 milioni di casi di sindromi simil influenzali, termina la sorveglianza stagionale dell'influenza ma senza che l'epidemia sia mai partita: non succedeva da vent'anni. Grazie a diversi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Con oltre 2,4 milioni di casi di sindromi similli, termina la sorveglianza stagionale dell'ma senza che l'sia mai: nonda vent'. Grazie a diversi ...

BergamoSport : Brusa, il ds Lorenzi: “Più che soddisfatti ma è un peccato che il Covid abbia fermato la nostra corsa” - Vehnel : È passato più di anno e non abbiamo imparato niente ??????? Medico positivo al Covid cerca di salire su un aereo per… - sportli26181512 : NBA, Los Angeles Lakers, brutte notizie: Dennis Schröder fuori per 2 settimane: Fermato dal protocollo anti-COVID,… - HSQMYP : RT @AdriMCMLXI: #medico positivo al Covid cerca di salire su un aereo per Milano: fermato poco prima del decollo - infoitinterno : Medico positivo al Covid cerca di salire su un aereo per Milano: fermato poco prima del decollo -