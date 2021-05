Stephanie Phillips | la sorella sconosciuta dei figli della principessa Anna

(Di lunedì 3 maggio 2021) La favola della principessa Anna e del capitano Mark Phillips, allietata da due figli- Peter (nato nel 1977) e Zara (nel 1981), finì con uno scandaloso divorzio nel 1992. Le seconde nozze della principessa con l’ex scudiero Timothy Laurence (suo attuale «invisibile» marito) andarono in scena molto presto, nel dicembre 1992. Qualche anno dopo, nel 1997, disse di nuovo «sì» anche Mark. All’amazzone hawaiana Sandy Pflueger, che, come Anna, ha gareggiato in sella alle Olimpiadi. Da quel matrimonio, naufragato nel 2012, è nata Stephanie Phillips. La ventitreenne sorellastra di Peter e Zara che non conosce nessuno.

La ventitreenne, nata dal secondo matrimonio di Mark Phillips con l'amazzone hawaiana Sandy Pflueger, condivide con la famiglia reale - specie con la «sorellastra» Zara - l'amore per i cavalli ...