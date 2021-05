Centri commerciali chiusi nel week end. Il caso Porta di Roma: “Assurdo aprire solo per i vaccini” (Di lunedì 3 maggio 2021) “È una situazione più che assurda, ed è inspiegabile anche per le migliaia di clienti che passano, tenere chiuso nei fine settimana”. Lo sfogo Porta la firma di Filippo De Ambrogi, direttore del centro commerciale Porta di Roma. Uno dei Centri più grandi della Capitale: Ikea e Leroy Merlin sono alcuni dei punti vendita, inclusa una enorme multi sala. Eppure, anche loro devono fare i conti con coprifuoco e chiusure nel week end. “Anche venerdì 30 aprile, in quanto pre festivo – ha spiegato all’Adnkronos – abbiamo dovuto tenere chiuso ed è così che circa 32 mila persone sono arrivate e tornate a casa perché non lo sapevano” sostiene il manager che ha contezza dei numeri dagli ingressi delle autovetture mentre, circa un migliaio, si sono recate a Porta di Roma per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) “È una situazione più che assurda, ed è inspiegabile anche per le migliaia di clienti che passano, tenere chiuso nei fine settimana”. Lo sfogola firma di Filippo De Ambrogi, direttore del centro commercialedi. Uno deipiù grandi della Capitale: Ikea e Leroy Merlin sono alcuni dei punti vendita, inclusa una enorme multi sala. Eppure, anche loro devono fare i conti con coprifuoco e chiusure nelend. “Anche venerdì 30 aprile, in quanto pre festivo – ha spiegato all’Adnkronos – abbiamo dovuto tenere chiuso ed è così che circa 32 mila persone sono arrivate e tornate a casa perché non lo sapevano” sostiene il manager che ha contezza dei numeri dagli ingressi delle autovetture mentre, circa un migliaio, si sono recate adiper ...

