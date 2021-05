VIDEO Giro di Romandia 2021, highlights ultima tappa. Cavagna vince la cronometro, Ganna 10°. Corsa a Thomas (Di domenica 2 maggio 2021) Remi Cavagna ha vinto l’ultima tappa del Giro di Romandia 2021, una cronometro individuale di 16,2 km con partenza e arrivo a Friburgo. Il francese della Deceuninck-Quick Step si è imposto col tempo di 21:54, battendo lo svizzero Stefan Bissegger di 6 secondi. Il britannico Geraint Thomas ha concluso in terza posizione a 17” dal leader e ha così conquistato la classifica generale con 28” di margine sull’australiano Richie Porte (suo compagno di squadra alla Ineos Grenadiers) e 38” sul nostro Fausto Masnada. Il portacolori della Deceuninck-Quick Step è stato ottimo sesto nella prova contro il tempo. Delusione per Filippo Ganna. Il Campione del Mondo di specialità non è riuscito ad andare oltre il decimo posto, a 37” da ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Remiha vinto l’deldi, unaindividuale di 16,2 km con partenza e arrivo a Friburgo. Il francese della Deceuninck-Quick Step si è imposto col tempo di 21:54, battendo lo svizzero Stefan Bissegger di 6 secondi. Il britannico Geraintha concluso in terza posizione a 17” dal leader e ha così conquistato la classifica generale con 28” di margine sull’australiano Richie Porte (suo compagno di squadra alla Ineos Grenadiers) e 38” sul nostro Fausto Masnada. Il portacolori della Deceuninck-Quick Step è stato ottimo sesto nella prova contro il tempo. Delusione per Filippo. Il Campione del Mondo di specialità non è riuscito ad andare oltre il decimo posto, a 37” da ...

