Assembramenti al duomo di Milano per la vincita dell'Inter: trentamila in centro (Di domenica 2 maggio 2021) L'Inter vince il suo 19esimo scudetto e in piazza duomo a Milano scattano i festeggiamenti, nonostante le restrizioni per il Coronavirus. Bandiere. Fumogeni e cori contro le squadre "rivali": Milan, Atalanta e Juventus. Tra i tifosi non manca chi non indossa la mascherina. L'inter è campione d'Italia. I tifosi della nuova squadra vincitrice non hanno tardato a celebrarlo riunendosi in Piazza duomo per suonare tamburi, cantare cori, sventolare il tricolore e strombazzare i clacson per le strade sia della città sia fuori dal centro. Tantissimi i fan, tra cui molti giovani, che 'hanno invaso' piazza duomo tra cori. Venticinquemila in piazza duomo, cinquemila in largo Cairoli. Molti dei fan della squadra hanno tenuto su la mascherina, ma alcuni, come si vede dalle immagini ...

