Leonardo Pieraccioni | chi sono i figli?

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori italiani di maggior successo degli ultimi decenni, avendo diretto ed interpretato pellicole di grande seguito: il regista toscano ha infatti dato vita a numerosi film, principalmente commedie, che hanno generalmente portato grandi risultati in termini di botteghino. Anche la vita privata di Leonardo è stata fortemente influenzata dalla propria carriera. Leonardo Pieraccioni infatti nel 2007 conosce Laura Torrisi, sul set del film da lui diretto e interpretato Una moglie bellissima. Il regista nativo di Firenze se ne innamora e i due iniziano una relazione che dura fino al 2014, quando la coppia comunica la separazione, anche se i rapporti restano buoni sopratutto per il bene della figlia Martina, nata nel 2010.

