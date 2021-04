(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – Il ministro degli affari esteri, Luigi Di(foto), esprime soddisfazione dopo il via liberadele al. Queste le sue parole: “Durante il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbiamo dato l’okdelfino al 2023 e al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oltre 200 miliardi da investire in progetti di rilancio del Paese. E nel prossimo provvedimento utile ci sarà anche il, voluto fortemente dal MoVimento 5 Stelle”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

luigidimaio : Buon #25aprile a tutti. Durante il CdM di ieri sera abbiamo dato l’ok alla proroga del #Superbonus110% fino al 202… - marcodimaio : Facili slogan a parte, proroga del #superbonus 110% resta priorità. È evidente che - come ricordato dal ministro Fr… - Lopinionista : Ok alla proroga del Superbonus 110% e al Pnrr, soddisfatto Di Maio - Rodica17957578 : RT @luigidimaio: Buon #25aprile a tutti. Durante il CdM di ieri sera abbiamo dato l’ok alla proroga del #Superbonus110% fino al 2023 e al… - ienapriski : RT @luigidimaio: Buon #25aprile a tutti. Durante il CdM di ieri sera abbiamo dato l’ok alla proroga del #Superbonus110% fino al 2023 e al… -

Ultime Notizie dalla rete : alla proroga

Infatti, unadello sgravio fiscale a tutto il 2023 potrebbe ancora arrivare con la prossima ...in modo da accorciare i tempi e far coincidere l'esame di laurea con quello di abilitazione...Lunedì il premier Mario Draghi saràCamera e martedì al Senato per illustrare il piano al ... con l'impegno del ministro dell'Economia, Daniele Franco, a valutare laal 2023 a settembre ...ROMA - Il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio (foto), esprime soddisfazione dopo il via libera alla proroga del Superbonus 110% e al Pnrr. Queste ...È un pacchetto di pellicole di 50 anni fa firmate anche da grandi registi come Antonioni, Monicelli, Truffaut. Il decreto del 1945 firmato da Umberto di Savoia e Palmiro Togliatti ...