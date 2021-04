Msd Italia riconosciuta 'Best workplace 2021' (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - Dopo la conferma della certificazione 'Great place to work', ottenuta lo scorso novembre, Msd Italia si è classificata al primo posto nella classifica dei 'Best workplaces* 2021' ovvero i migliori ambienti di lavoro nel nostro Paese, tra le aziende con oltre i 500 dipendenti. Il riconoscimento viene annualmente assegnato dal Great Place to Work* Institute Italia che, nel corso del 2020, ha analizzato 128 aziende e ascoltato oltre 55.000 dipendenti. Tra queste, ne sono state selezionate 50: i 'Best workplaces Italia 2021' nei quali i dipendenti dichiarano di lavorare in un ambiente caratterizzato da fiducia nel management, orgoglio nei confronti della propria azienda, senso di squadra e positività delle relazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - Dopo la conferma della certificazione 'Great place to work', ottenuta lo scorso novembre, Msdsi è classificata al primo posto nella classifica dei 's*' ovvero i migliori ambienti di lavoro nel nostro Paese, tra le aziende con oltre i 500 dipendenti. Il riconoscimento viene annualmente assegnato dal Great Place to Work* Instituteche, nel corso del 2020, ha analizzato 128 aziende e ascoltato oltre 55.000 dipendenti. Tra queste, ne sono state selezionate 50: i '' nei quali i dipendenti dichiarano di lavorare in un ambiente caratterizzato da fiducia nel management, orgoglio nei confronti della propria azienda, senso di squadra e positività delle relazioni ...

