Premier League, attacco verso le 6 “ribelli”: dirigenti invitati a lasciare le cariche (Di giovedì 22 aprile 2021) La Premier League si scaglia contro le 6 ribelli che in un primo momento hanno aderito alla Super League. dirigenti invitati a lasciare cariche istituzionali Secondo quando raccolto da SkySport UK la Premier League ha invitato i dirigenti dei club coinvolti nella Superlega (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal) ad abbandonare i rispettivi ruoli all’interno della lega calcio inglese. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, avrebbe addirittura minacciato una “rimozione forzata” qualora i soggetti interessati non rinuncino volontariamente. Solo il Tottenham non ha personalità di spicco all’interno della Lega: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Lasi scaglia contro le 6che in un primo momento hanno aderito alla Superistituzionali Secondo quando raccolto da SkySport UK laha invitato idei club coinvolti nella Superlega (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal) ad abbandonare i rispettivi ruoli all’interno della lega calcio inglese. Richard Masters, amministratore delegato della, avrebbe addirittura minacciato una “rimozione forzata” qualora i soggetti interessati non rinuncino volontariamente. Solo il Tottenham non ha personalità di spicco all’interno della Lega: ...

