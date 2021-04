“Il vaccino Johnson & Johnson è efficace sulle varianti e offre una buona copertura già dopo 7 giorni”: i risultati della Fase 3 (Di giovedì 22 aprile 2021) È efficace contro le varianti, comprese quelle brasiliana e sudafricana, e garantisce un buon livello di immunizzazione già dopo sette giorni dall’inoculazione. Lo si legge nei dati di Fase 3 del vaccino monodose Johnson & Johnson, le cui prime forniture sono state consegnate in Italia nei giorni scorsi, pubblicati sul New England Journal of Medicine. Una notizia positiva nel bel mezzo della campagna vaccinale e le difficoltà nel dare un’accelerata definitiva che permetta al Paese e a tutta l’Unione europea di rispettare la tabella d marcia prestabilita. Riferendosi al possibile legame tra la somministrazione del vaccino e le trombosi rare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Ècontro le, comprese quelle brasiliana e sudafricana, e garantisce un buon livello di immunizzazione giàsettedall’inoculazione. Lo si legge nei dati di3 delmonodose, le cui prime forniture sono state consegnate in Italia neiscorsi, pubblicati sul New England Journal of Medicine. Una notizia positiva nel bel mezzocampagna vaccinale e le difficoltà nel dare un’accelerata definitiva che permetta al Paese e a tutta l’Unione europea di rispettare la tabella d marcia prestabilita. Riferendosi al possibile legame tra la somministrazione dele le trombosi rare in ...

