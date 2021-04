Ciclismo su pista | nuovo velodromo a Misano? La situazione di Spresiano e i lavori a Montichiari

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’Italia sta attraverso un momento transitorio nelsu strada e i risultati degli ultimi anni sono lontani rispetto a quelli dei tempi d’oro. Il Bel Paese sta pagando l’elevata concorrenza a livello internazionale e la mancanza di giovani già pronti per esprimersi nei contesti più probanti, a differenza di quello che accade in altre Nazioni. Ilsuha invece avuto un bel balzo in avanti dopo le criticità del recente passato e il movimento è in salute, anche se bisogna fare i conti con una penuria di impianti. Cordiano Dagnoni, neo-eletto Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, si è soffermato proprio su questo punto in una lunga intervista concessa a Bike2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport: “Abbiamo solo un unicoche è quello di Montichari che ...