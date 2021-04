Riapertura scuole | Turi Uil Scuola | “Il Governo si è scontrato con la realtà A scuola ci si può infettare e si è fatto poco per renderla sicura”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il passo indietro delin merito alla, che non sarà in zona gialla e arancione al 100% in presenza come inizialmente annunciato ha portato ad una (nuova) riflessione sul temae covid. Ed ha sollevato anche una certa insofferenza delnei confronti dei sindacati, che nei giorni scorsi avevano posto dubbi concreti sulla fattibilità del ritorno in classe con situazioni di sicurezza precarie. L'articolo .

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - mante : La stragrande maggioranza dei genitori e dei nonni giovani non saranno vaccinati entro maggio. Il ragionamento da f… - infoitinterno : Riapertura scuole, Saraceno: “No a verifiche a raffica per finire il programma” - orizzontescuola : Riapertura scuole, Turi (Uil Scuola): “Il Governo si è scontrato con la realtà. A scuola ci si può infettare e si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Sullacome su altri temi 'il governo ha scelto un profonda discontinuità rispetto al governo ... ma lavoriamo già per laa settembre in piena sicurezza'. Uno strumento che in generale ...Nuovo consiglio di Difesa oggi all'Eliseo, a pochi giorni dalladellein Francia. Il 26 aprile torneranno in classe gli alunni di materne ed elementari, seguiti, il 3 maggio, da quelli dimedie e licei. Successivamente verranno presi in ...“Vorremo – ha aggiunto – che sulla scuola si tornasse al 100% ... Si danno delle risposte segnando un percorso di riaperture, che è contenuto nel decreto legge che portiamo oggi in ...Rispondendo poi a una domanda sul pass vaccinale e su come si muoverà la Regione per accettare turisti e chi lavora, Fedriga ha spiegato che in merito «oggi ci sarà una discuss ...