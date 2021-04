Mario Draghi, "impossibile tornare indietro": indiscreto - Mentana, perché il premier si gioca tutto col nuovo dl Covid (Di martedì 20 aprile 2021) Enrico Mentana in apertura del Tg di La7 ha ricordato che la bozza potrebbe ancora subire della modifiche, ma ha evidenziato come 'è passata al vaglio sia delle Regioni che del Cts' e quindi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Enricoin apertura del Tg di La7 ha ricordato che la bozza potrebbe ancora subire della modifiche, ma ha evidenziato come 'è passata al vaglio sia delle Regioni che del Cts' e quindi ha ...

Advertising

a_padellaro : NON SI RAGIONA COL VIRUS COMUNISTA - Sere fa sentivamo Alessandro Sallusti dire a Otto e mezzo che il “dobbiamo pre… - SkyTG24 : Draghi: 'Ristrutturare la sanità e lavorare per futuro. Non si sa quanto durerà il Covid' - Confindustria : Oggi l’incontro tra il Presidente @CarloBonomi_ e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al centro del confronto… - PatrizioCosta : RT @_DAGOSPIA_: FLASH - E' MARIO DRAGHI QUEL SIGNORE FOTOGRAFATO NEL BEL MEZZO DI UN INCIDENTE STRADALE? FOTO! - giuligiov : RT @GiovanniPaglia: Mario Draghi ha letteralmente sequestrato il Recovery Plan. A 10 giorni dalla presentazione nessuno lo ha visto, il Par… -