Convocati Cagliari per la sfida all’Udinese | ancora assente Cragno

(Di martedì 20 aprile 2021): Semplici ha diramato la lista dei giocatori che domani affronteranno alla Dacia Arena l’Udinese per la 32ª giornata di Serie A Il mister rossoblù Leonardo Semplici ha convocato 24 giocatori per la partita di domani alla Dacia Arena contro l’Udinese valevole la 32ª giornata di Serie A. Questa la lista completa: 1 Aresti 2 Godin 3 Tripaldelli 4 Nainggolan 8 Marin 9 Simeone 10 Joao Pedro 14 Deiola 15 Klavan 16 Calabresi 18 Nandez 19 Asamoah 20 Pereiro 22 Lykogiannis 23 Ceppitelli 24 Rugani 25 Zappa 27 Cerri 30 Pavoletti 31 Vicario 32 Duncan 34 Ciocci 40 Walukiewicz 44 Carboni L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

dneseu : RT @Udinese_1896: I bianconeri convocati da Mister Gotti per il match di campionato contro il #Cagliari?? Squad list ?? ?? - Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per il match di campionato contro il #Cagliari?? Squad list ?? ??… - UdineseTV : Udinese - Cagliari, ecco i 22 convocati bianconeri - - sportface2016 : #UdineseCagliari, i convocati di #Gotti - sportface2016 : #UdineseCagliari, i convocati del club sardo. Ancora assenti #Sottil e #Cragno -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Cagliari

Commenta per primo L' Udinese ha diramato la lista deiper la partita con il. PORTIERI - Musso; Gasparini; Scuffet DIFENSORI - Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar CENTROCAMPISTI - ...L' Udinese ha reso noto l'elenco deiin vista del match contro ilche può mettere la parola fine alla lotta salvezza dei friulani. A disposizione del tecnico Luca Gotti quasi tutta la rosa a sua disposizione, mancherà ...L’Udinese ha reso noto l’elenco dei convocati in vista del match contro il Cagliari che può mettere la parola fine alla lotta salvezza dei friulani. A disposizione del tecnico Luca Gotti quasi tutta l ...Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha diramato la lista dei convocati. Resta ancora fuori per infortunio il giocatore di proprietà ...