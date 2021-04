Torta fredda al cioccolato | 3 ingredienti | 15 minuti | deliziosa!

(Di lunedì 19 aprile 2021) Se la temperatura sale, preparate unal. Vi basteranno 3, un quarto d’ora per prepararla e un’oretta per farla assestare in frigorifero. È senza uova, panna, né burro! L’impasto è a base di formaggio fresco spalmabile, per abbattere ulteriormente il monte calorico e la presenza di grassi, scegliete la versione light, il risultato sarà comunque spettacolare. Offritela a merenda, i piccoli di casa ne andranno ghiotti e potranno consumare uno spuntino sano e genuino. Dopo cena, gli amici di sempre gradiranno il suo sapore avvolgente e la sua consistenza morbida e croccante. A colazione vi regalerà un risveglio dolce, ma con la giusta dose di energia per iniziare la giornata con il piede giusto. Curiose di scoprire questa ricetta davvero eccezionale e velocissima? ...

Advertising

GraGiannuzzi : Cheesecake al tiramisù senza uova con mascarpone ricetta torta fredda - Melizieincucina : Torta yogurt e frutta, facile da realizzare, cremosa e compatta senza l'utilizzo della colla di pesce, semplice e g… - kadubska : RT @homemadebybenny: ?????????? ???????????? ?????????? ?? ???????????????????? ???? Ricetta ?? - homemadebybenny : ?????????? ???????????? ?????????? ?? ???????????????????? ???? Ricetta ?? - Cristina64blog : Torta Fredda di Mirtilli -

Ultime Notizie dalla rete : Torta fredda

RicettaSprint

Intanto montate la pannada frigo finché non risulterà ben soda. Ora aggiungete la purea di ... Decorate lacon biscotti oreo e fragole fresche. Provatela e taggatemi nelle vostre creazioni!...Dopo aver appreso della sua morte, il celebre pasticcere decise di omaggiarla creando unache ... Una voltatogliere la scorza del limone. Mettere la meringa su un sottotorta, versate la ...Le fragole sono uno dei miei frutti preferiti e non potevo non abbinarle ad un dei biscotti più buoni in commercio!La tarte tatin è un dolce di origini francesi nato per sbaglio da un errore: ecco la ricetta e i trucchi per preparare questa torta squisita a base di mele.