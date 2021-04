Super Lega: nel comunicato è spiegato il nuovo format (Di lunedì 19 aprile 2021) Il comunicato Legato alla nascita della Super Lega contiene anche spiegazioni approfondite sul nuovo format. Tra l’altro si legge che “ i Club Fondatori sperano di poter proseguire le conversazioni con UEFA e FIFA alla ricerca delle migliori soluzioni per la Super League e per il calcio mondiale nel suo insieme.La creazione della nuova Lega avviene quando la pandemia globale ha accelerato l’instabilità dell’attuale modello economico del calcio europeo. Da anni i Club Fondatori mirano a migliorare la qualità e l’intensità delle competizioni europee esistenti e, in particolare, a creare un torneo in cui i migliori club e giocatori possano sfidarsi più frequentemente.La pandemia ha rivelato che una visione strategica e un approccio commerciale sono ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilto alla nascita dellacontiene anche spiegazioni approfondite sul. Tra l’altro si legge che “ i Club Fondatori sperano di poter proseguire le conversazioni con UEFA e FIFA alla ricerca delle migliori soluzioni per laLeague e per il calcio mondiale nel suo insieme.La creazione della nuovaavviene quando la pandemia globale ha accelerato l’instabilità dell’attuale modello economico del calcio europeo. Da anni i Club Fondatori mirano a migliorare la qualità e l’intensità delle competizioni europee esistenti e, in particolare, a creare un torneo in cui i migliori club e giocatori possano sfidarsi più frequentemente.La pandemia ha rivelato che una visione strategica e un approccio commerciale sono ...

