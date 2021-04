Nasce senza braccio e con la mano palmata ma per mamma Rosie: “Mio figlio è perfetto” (Di domenica 18 aprile 2021) Nasce senza braccio e con una mano palmata, ma la mamma orgogliosa dice che si tratta di un figlio perfetto. È accaduto in Gran Bretagna dove – racconta il Daily Star – il piccolo è stato partorito da una donna di 29 anni che già nella fase di gestazione aveva saputo delle problematiche a cui sarebbe andato incontro il nascituro che era affetto dalla sindrome da banda amniotica: una condizione relativamente rara in cui i tessuti fetali vengono incarcerati in membrane amniotiche, determinando deformazioni, malformazioni ed amputazioni. La giovane mamma lo ha saputo alla 20esima settimana di gravidanza ma non si è persa d’animo e ha deciso di non interrompere la gravidanza. La mamma coraggio: “Mio ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021)e con una, ma laorgogliosa dice che si tratta di un. È accaduto in Gran Bretagna dove – racconta il Daily Star – il piccolo è stato partorito da una donna di 29 anni che già nella fase di gestazione aveva saputo delle problematiche a cui sarebbe andato incontro il nascituro che era affetto dalla sindrome da banda amniotica: una condizione relativamente rara in cui i tessuti fetali vengono incarcerati in membrane amniotiche, determinando deformazioni, malformazioni ed amputazioni. La giovanelo ha saputo alla 20esima settimana di gravidanza ma non si è persa d’animo e ha deciso di non interrompere la gravidanza. Lacoraggio: “Mio ...

