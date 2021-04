MotoGP, Marquez sul rientro in gara nel GP del Portogallo: “Mi sono sentito pilota” (Di domenica 18 aprile 2021) “sono una persona a cui piace tenere le emozioni dentro ma era impossibile controllarle oggi. È stato un week end diverso per la mia carriera, un passo importante anche per la mia vita. Non era un pianto di dolore, era dovuto a tutto questo tempo passato. Il risultato non era importante, mi sono sentito di nuovo pilota. Ho ancora tanto da lavorare ma sono felice”. Queste le parole di Marc Marquez, settimo nel GP del Portogallo al rientro dopo le tre operazioni al braccio destro. “Ho guidato come piace a me solamente nelle qualificazioni, in gara dopo tre giri sarei stato distrutto – dice a Sky Sport il pilota Honda – il tricipite mi fa ancora male, non posso usare il gomito come mi piace. Il recupero non è finito, pian ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “una persona a cui piace tenere le emozioni dentro ma era impossibile controllarle oggi. È stato un week end diverso per la mia carriera, un passo importante anche per la mia vita. Non era un pianto di dolore, era dovuto a tutto questo tempo passato. Il risultato non era importante, midi nuovo. Ho ancora tanto da lavorare mafelice”. Queste le parole di Marc, settimo nel GP delaldopo le tre operazioni al braccio destro. “Ho guidato come piace a me solamente nelle qualificazioni, indopo tre giri sarei stato distrutto – dice a Sky Sport ilHonda – il tricipite mi fa ancora male, non posso usare il gomito come mi piace. Il recupero non è finito, pian ...

