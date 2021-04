Atalanta - Juventus, le pagelle: Malinovskyi, gol da 7, Dybala e Morata da 5 (Di domenica 18 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - NicFra99 : Classifica finale per Me: Inter Atalanta Juventus Milan Napoli Lazio Roma - junews24com : Bergomi stupisce tutti: «La Juventus ha perso ma a me è piaciuta» - -