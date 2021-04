Amstel Gold Race 2021 oggi: orari, tv, percorso, streaming, favoriti (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo un anno di stop, dovuto alla pandemia, oggi tornerà l’Amstel Gold Race, la prima delle tre classiche delle Ardenne. La gara neeerlandese, la quale è nata nel 1966, è giunta alla sua cinquantacinquesima edizione. Nel suo albo d’oro troviamo grandissimi campioni, da Eddy Merckx all’ultimo vincitore Mathieu van der Poel, passando per Jan Raas, Freddy Maertens, Bernard Hinault, Joop Zoetemelk, Adrie van der Poel, Olaf Ludwig, Johan Museeuw, Michele Bartoli, Philippe Gilbert e tantissimi altri. IL percorso A causa delle problematiche dovute alla pandemia, la gara non si svolgerà sul suo tracciato classico, ma su un circuito da ripetere dodici volte, per un totale di 218,6 chilometri. All’interno di questo circuito sono presenti tre salite, vale a dire il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo un anno di stop, dovuto alla pandemia,tornerà l’, la prima delle tre classiche delle Ardenne. La gara neeerlandese, la quale è nata nel 1966, è giunta alla sua cinquantacinquesima edizione. Nel suo albo d’oro troviamo grandissimi campioni, da Eddy Merckx all’ultimo vincitore Mathieu van der Poel, passando per Jan Raas, Freddy Maertens, Bernard Hinault, Joop Zoetemelk, Adrie van der Poel, Olaf Ludwig, Johan Museeuw, Michele Bartoli, Philippe Gilbert e tantissimi altri. ILA causa delle problematiche dovute alla pandemia, la gara non si svolgerà sul suo tracciato classico, ma su un circuito da ripetere dodici volte, per un totale di 218,6 chilometri. All’interno di questo circuito sono presenti tre salite, vale a dire il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti c’è anche Roglic - #Amstel #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : Amstel Gold Race 2021, Marc Hirschi: “Non sono al top della forma ma nelle corse da un giorno tutto è possibile”… - Piergiulio58 : Ciclismo, Giro di Turchia: secondo successo di fila per Philipsen. Torna la Amstel Gold Race: favoriti Alaphilippe… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Amstel Gold Race 2021: i favoriti. C'è anche Trentin - Laemmedimarco : Il commento di un'intensa settimana di ciclismo. In vista dell'Amstel Gold Race... Con @pierfino21 su… -