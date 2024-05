Picchiata dai vigili a Milano - Bruna accetta con riserva il risarcimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un vigile punta all'assoluzione in giudizio abbreviato, gli altri quattro colleghi al proscioglimento in udienza preliminare dalle accuse di lesioni aggravate e falso per l'intervento nei confronti di, la donna transessuale di 42 anni colpita da calci e manganellate il 24 maggio 2023 in zona Bocconi a. Le strategie processuali dei cinque agenti della polizia locale sono state sciolte davanti alla gup diPatrizia Nobile. Due imputati hanno scelto di farsi interrogare. A, anche lei imputata nello stesso procedimento per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le generalità e ricettazione per il possesso di un tessera Atm non intestata a lei, è stata recapita un'offerta risarcitoria dai due agentita condi chiedere un ...