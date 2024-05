De Laurentiis annuncia ricostruzione totale per il Napoli | Forse ho sbagliato con Garcia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidente del, Aurelio De, ha preto una “” per la prossima stagione, ammettendo di avercommesso un errore nell’esonerare. Parole Chiave: De, Calciomercato, Ritiri, Conferenza Stampa. Durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi dela Dimaro e Castel di Sangro, il presidente Aurelio Deha rivelato che il club partenopeo si appresta a una “” in vista della prossima stagione. “Stiamo ripartendo con unache non può non ...