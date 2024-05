Giornata dell’accessibilità Ora basta uno sguardo per usare lo smartphone

(Di giovedì 16 maggio 2024) Oggi è la tredicesimamondiale di sensibilizzazione sull’ Accessibilità (GAAD). Laha come mission quella di permettere che tutti parlino, pensino e imparino sull’accesso/inclusione digitale e sulle persone con diverse disabilità. Viaggi accessibili: otto destinazioni europee perfette per tutti X E da oggi l’accessibilità ha dei nuovi nomi: Eye Tracking, Music Haptics, e Vocal ...

Mattarella alla Sapienza, un arrivo fra cori pro-Gaza - Mattarella alla Sapienza, un arrivo fra cori pro-Gaza - Roma, 16 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma dove a breve prenderà il via la cerimonia di premiazione degli s ...

Maltempo Veneto e Friuli Venezia Giulia: frane e allagamenti. Italia spaccata: nubifragi al Nord e 30 gradi al Sud. Le previsioni - Maltempo Veneto e Friuli Venezia Giulia: frane e allagamenti. Italia spaccata: nubifragi al Nord e 30 gradi al Sud. Le previsioni - Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, violenti nubifragi si sono abbattuti su Veneto e Friuli Venezia Giulia: difficile la circolazione del traffico in varie zone, con diversi tratti di strada ...

Mattarella agli studenti della Sapienza: "Le università sono luoghi di libertà, non si può imporre il proprio pensiero a tutti" - Mattarella agli studenti della Sapienza: "Le università sono luoghi di libertà, non si può imporre il proprio pensiero a tutti" - Il Capo dello Stato interviene al Giorno del laureato. I giovani protestano per Gaza: "Presidente, da che parte sta". La risposta di Mattarella: ...